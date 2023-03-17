شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال أبو الفتوح: كلمة الرئيس السيسي جسدت أهمية وحدة الجبهة الداخلية فى اقتحام الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية مبادرة "كتف فب كتف" بعثت دلائل مهمة فى ذلك التوقيت الدقيق نتيجة ما فرضته التحديات العالمية من مستجدات فرضت أعباء وصعوبات على الشارع المصري، مشيرا إلى أنها عكست أهمية إعلاء قيم التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية، لتكون السبيل الوحيد نحو الصمود أمام تلك التحديات، والثقة فى قدرات الشعب.

وأوضح أنها جسدت الإيمان بقدرات وإرادة الشعب المصري الباسل، ورهان الرئيس الدائم على وعى المواطن واصطفطافه فى وجه التحديات التى تواجه الدولة المصرية، للخروج منها أكثر قوة وصلابة باقتحامها والعبور نحو مستقبل جديد آمن، معتبرا أن احتفالية مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي تعد تمثيل حقيقى لمعانى الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعى والذى لطالما كان المصريون فيه، وخصوصًا وقت الأزمات والشدائد فلا مستحيل أمام العزيمة الصلبة والإرادة القوية.

وأضاف "أبو الفتوح" أن الرئيس بعث برسالة طمأنة للمصريين والذى أكد أن مشهد احتشاد المصريين يدفع بالتحرك للأمام في ظل محاولات البعض لتخويف المصريين، وأن الدولة بكافة مؤسساتها في خدمة الشعب المصري، والجميع تصطف كتفًا بكتف للعبور من أي أزمة، مشددا أن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستكمل جهود الخير والتي تعتمد على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا بواقع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، يحمل معاني كثيرة حول اصطفاف الشارع المصري جنبًا إلى جنب لتجاوز التحديات الراهنة معا ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن وسط الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدا أنها تستكمل مسيرة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة دائرة المستفيدين من محدودي الدخل وضمان سد احتياجاتهم الغذائية مع حلول شهر رمضان.