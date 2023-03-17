انت الان تتابع خبر رغم قرار الجنائية الدولية.. غوتيريش مستعد لمواصلة الحوار مع بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دوجاريك: "الأمين العام للأمم المتحدة سيتحدث مع من يراه مناسبا لحل القضايا المعروضة عليه".

وردا على سؤال حول كيفية تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على قدرة بوتين على زيارة مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك جنيف ونيويورك، قال دوجاريك: "يمكنني التحدث فقط باسم الأمين العام للأمم المتحدة"، وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية هيكل مستقل" عن الأمم المتحدة".



وردا على محاولة لتوضيح ما سيحدث إذا وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيويورك أو جنيف، قال دوجاريك إنه "لن يجيب عن أسئلة افتراضية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

