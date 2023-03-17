انت الان تتابع خبر حيا أو ميتا.. قديروف يضع مكافأة لرأس الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن والان مع التفاصيل
وتابع أنه "لا يهم من يفعل ذلك (قتل أو أسر الجنود الأوكران الذين دنسوا القرآن): "فصيلة، جماعة، أو حتى شخص منفرد، وحتى لو كان رفيق خندق".
وأضاف موجها كلامه للجندي الأوكراني: "وأنت أيها الجبان الذي أخفى وجهه، تعلم أن العقوبة ستأتي في أي لحظة وفي أي مكان وحتى في أي مكان تختبئ فيه.. والآن لن تعرف روحك الجبانة السلام".
وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران: "هذه هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف ستجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب".
وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".
وفي وقت سابق، نشر قديروف مقطع فيديو يظهر فيه جنود من القوات الأوكرانية يحرقون ويدنسون نسخا من القرآن الكريم، ووعد بالعثور عليهم ومعاقبتهم.