انت الان تتابع خبر حيا أو ميتا.. قديروف يضع مكافأة لرأس الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام": "لن أقتصر على إدانة جافة لفعل الأرواح الشريرة الأوكرانية، التي أحرقت مؤخرا صفحات القرآن الكريم.. لقد شاهدتم اللقطات في قناتي.. من أجل القضاء على هذه الحثالة، أعلن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل.. وضعف ذلك 10 ملايين روبل لمن يأسرهم أحياء. وبغض النظر متى سيحدث ذلك اليوم أوغدا، أو حتى العام المقبل، ستظل المكافأة المالية قائمة".وتابع أنه "لا يهم من يفعل ذلك (قتل أو أسر الجنود الأوكران الذين دنسوا القرآن): "فصيلة، جماعة، أو حتى شخص منفرد، وحتى لو كان رفيق خندق".

وأضاف موجها كلامه للجندي الأوكراني: "وأنت أيها الجبان الذي أخفى وجهه، تعلم أن العقوبة ستأتي في أي لحظة وفي أي مكان وحتى في أي مكان تختبئ فيه.. والآن لن تعرف روحك الجبانة السلام".

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران: "هذه هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف ستجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".

وفي وقت سابق، نشر قديروف مقطع فيديو يظهر فيه جنود من القوات الأوكرانية يحرقون ويدنسون نسخا من القرآن الكريم، ووعد بالعثور عليهم ومعاقبتهم.