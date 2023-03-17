شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: حديث الرئيس السيسي للمتطوعين بمبادرة "كتف فى كتف" شهادة تقدير لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس عبد الفتاح خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي، بمناسبة إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، بجهود المتطوعين في المبادرة أكبر شهادة تقديرا لهم ودعم جهودهم في سبيل توصيل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن حديث الرئيس هو أكبر تشجيع للشباب للإقبال على العمل التطوعى.

وقال "محسب" إن مبادرة كتف في كتف تعكس حجم النجاح الذي حققه التحالف الوطني، وقدرة العمل الأهلي على تحقيق نجاحات مبهرة فقط من خلال توحيد الجهود، والعمل تحت مظلة واحدة، مطالبا جميع المنظمات الأهلية بالعمل تحت راية التحالف من أجل القيام بدور مكمل لدور الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال العمل التطوعي، بالإضافة إلى دورها الجديد في تحقيق التنمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة كتف في كتف تشمل كافة محافظات الجمهورية وتصل أيضا إلى المناطق الحدودية والنائية، لافتا إلى أنها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المبادرة تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي كأحد أذرع الدولة في تحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، في ظل قدرة المجتمع الأهلي على الوصول لهذه الفئات لامتلاكها قاعدة بيانات ضخمة يمكن الاستفادة بها في المبادرات التى تطلقها الدولة.