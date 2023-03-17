شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال احتفالية "كتف فى كتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجهود التحالف الوطني التي لا يمكن إنكارها على مستوى كافة محافظات مصر، وقدم الشكر لكل من شارك من مؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني والتنموي تقديرًا لجهودهم، جاء ذلك خلال كلمته في ختام احتفالية "كتف في كتف" باستاد القاهرة الدولي اليوم لإطلاق مبادرة "كتف في كتف"، والتي شارك بها أكثر من 60 ألف من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة "كتف في كتف"؛ وذلك احتفالا ً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على أكثر من ٢٥ مليون مواطن في كل محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 300 ألف متطوع من متطوعي التحالف الوطني .

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.