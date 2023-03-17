شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هاني العسال: كلمة الرئيس السيسي أبرزت قوة المصريين فى تخطى التحديات بالتلاحم والاصطفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية "مبادرة كتف فى كتف"، أبرزت قوة المصريين وقدراتهم فى تخطى الصعاب بالتفافهم وتلاحمهم، مشيرا إلى أنه على مر الـ9 سنوات الماضية تكشف ما يمتلكه الشعب وقيادته من إصرار وعزيمة على إعادة مصر لمسارها الصحيح، وخوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين فى معركتى البقاء والنماء.

وأضاف أنها عكست إيمانه بأهمية العمل التطوعي واستثمار دوره في تلبية مستهدفات تخفيف العبء عن كاهل محدود الدخل، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتسببت في غلاء الأسعار، مؤكدا أن انطلاق احتفالية "كتف فى كتف" تجسد دور المجتمع المدني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الدولة، لضمان الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من المستفيدين بالمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية وتحصين الفئات الأولى بالرعاية من أى تهديد قد يمس أمنهم الغذائي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة تأتى نتاجًا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وأهمية آلية التطوع في التفاعل مع احتياجات الشارع وتلبيتها، لاسيما وأن فلسفة توقيت إعلان المبادرة يرتكز على استدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتى خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.