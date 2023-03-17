انت الان تتابع خبر استقالة وزير الداخلية التونسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن الوزير شرف الدين قوله إن "الرئيس قيس سعيد قبل استقالته".
وتعليقا على أسباب الاستقالة، نقل موقع "الديوان أف أم" المحلي، عن شرف الدين قوله: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".
وتعليقا على أسباب الاستقالة، نقل موقع "الديوان أف أم" المحلي، عن شرف الدين قوله: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".