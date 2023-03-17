انت الان تتابع خبر الكونغرس يتجه إلى إنهاء تفويض حرب العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجرى مجلس الشيوخ، الخميس 16 مارس/آذار 2023، أول تصويت إجرائي لإلغاء الموافقة على "تفويض استخدام القوة العسكرية" (AUMF)، لحرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2002، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ووفقاً للموقع الأمريكي، فقد صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 68 صوتاً (أي أغلبية الثلثين) مقابل 27، لصالح التقدم بالقرار المشترك. ومن المتوقع أن يطرحه المجلس للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق.



كما أفاد الموقع بأن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الحاضرين، و19 جمهورياً صوّتوا لصالح الإلغاء، في تصويت من الحزبين على نحو غير معتاد في مجلس نادراً ما يتفق بشأن مشروعات القوانين الرئيسية.

وقال المشرعون الذين يؤيدون القرار إن قوانين "تفويض استخدام القوة العسكرية" أصبحت قديمة، ومنحت الرؤساء السلطات لاستخدامها بما يتجاوز أهدافها الأصلية.

وأشار البعض إلى استخدام "تفويض استخدام القوة العسكرية" لعام 2002 كمبرر للعديد من العمليات العسكرية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكثرها إثارة للجدل اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة في العراق عام 2020.

