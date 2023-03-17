انت الان تتابع خبر بعد قرعة دور الـ8.. مولر يوجه رسالة الى غوارديولا وهالاند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيواجه بايرن، الساعي للفوز بكأس أوروبا للمرة السابعة، منافسًا يقوده الإسباني بيب غوارديولا الذي درب الفريق الألماني، بين 2013 و2016، وذلك بعد سحب قرعة دور الثمانية في نيون السويسرية في وقت سابق اليوم.وفي فيديو نشره المهاجم الألماني عبر صفحته على موقع تويت قال مولر: "دور الثمانية أمام مانشستر سيتي، لأول مرة سنواجه بيب بعد ما ترك بايرن، سنواجه أحد الأندية التي يدربها".

وأضاف موجهًا حديثه إلى غوارديولا وهالاند: "نتطلع لهذه المباراة وسعداء بأن مباراة العودة في ميونخ".

وأطاح بايرن، الذي تأهل عن مجموعة ضمت إنتر ميلان وبرشلونة، بمنافسه باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم بالفوز عليه 3-صفر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الستة عشر.

يذكر أن يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ أكد أن مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الشهر المقبل، ستكون تحديًا هائلًا للعملاق البافاري لكن بصفته من المنافسين على اللقب فإن بايرن يحتاج للفوز على منافسيه الكبار.

وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "شاهدنا القرعة مع الجهاز الفني، وأتوقع أن تكون مواجهة صعبة، لكنني أعتقد أنها ستكون تحديًا جيدًا لأنك إذا انتهى بك المطاف بالفوز باللقب ... لا يمكن لأحد أن يتهمك بأن الحظ وقف إلى جوارك".

وأضاف: "إذا حققنا لقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا".

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة ريال مدريد أو تشيلسي في قبل النهائي.