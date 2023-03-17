انت الان تتابع خبر كربلاء يقسو على الطلبة بثلاثية في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل الطلبة أولاً عبر اللاعب سامي هين في الدقيقة (45+2 - OG)، فيما جاء هدف التعادل لكربلاء عبر بابا موسى في الدقيقة 55.

وسجل زيدان عبد الجبار الهدفين الثاني والثالث لكربلاء في الدقيقتين (73) و (89) من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز رفع كربلاء رصيد الى النقطة 24 في المركز 13، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 38 في المركز الرابع.