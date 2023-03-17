انت الان تتابع خبر كربلاء يقسو على الطلبة بثلاثية في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وسجل الطلبة أولاً عبر اللاعب سامي هين في الدقيقة (45+2 - OG)، فيما جاء هدف التعادل لكربلاء عبر بابا موسى في الدقيقة 55.
وسجل زيدان عبد الجبار الهدفين الثاني والثالث لكربلاء في الدقيقتين (73) و (89) من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز رفع كربلاء رصيد الى النقطة 24 في المركز 13، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 38 في المركز الرابع.
وسجل زيدان عبد الجبار الهدفين الثاني والثالث لكربلاء في الدقيقتين (73) و (89) من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز رفع كربلاء رصيد الى النقطة 24 في المركز 13، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 38 في المركز الرابع.