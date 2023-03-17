الجنائية الدولية تأمر باعتقال بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرا باعتقال السيناتورة الروسية "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة حقوق الطفل في روسيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وفي أكتوبر 2021، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيناتورة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة للرئيس الروسي لحقوق الطفل لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أن ماريا لفوفا بيلوفا ذات الـ37 عاما، عضو في مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة بينزا مسقط رأسها، وعضو في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

يذكر أنه في الرابع والعشرون من فبراير العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.