شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يُعطي إشارة انطلاق مبادرة "كتف في كتف" في كافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددًا من الفقرات الفنية، جاء ذلك عقب إعطاء سيادته إشارة البدء لاطلاق مبادرة كتف في كتف في كافة محافظات الجمهورية وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من المتطوعين والذي تخطي عددهم ٦٠ ألف مشارك في احتفالية "كتف في كتف" اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدول، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي .

تنوعت الفقرات الفنية في احتفالية "كتف في كتف"، لتشمل عرض فني لعدد من نجوم برنامج الدوم لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلي مشاركة الفنان أحمد سعد في فقرة غنائية وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من جميع الحضور من المتطوعين والحضور بإستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و 27 اتحاد إقليمي ، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.