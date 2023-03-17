شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحماة الوطن: كتف فى كتف مبادرة عظيمة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن انطلاق مبادرة كتف في كتف اليوم الجمعة، يمثل خطوة جديدة سيكون لها صدى إيجابي في المشاركة الفعالة في العمل الخيري، كما أنها تعد الأكبر من نوعها على مستوى مبادرات الحماية الاجتماعية، والتوسعة في تحقيق مفهوم المسؤولية المجتمعية، موجها التحية لكل القائمين على هذه المبادرة الكبيرة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن في تصريح صحفي، أن تلك المبادرة العظيمة تظهر أصالة وعراقة المصريين في إعلاء قيم الترابط والتكافل، لاسيَّمَا في أوقاتِ الشدائد، لافتا أن المبادرة تأتي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص