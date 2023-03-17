شكرا لقرائتكم خبر عن النائب السيد جمعة: مبادرة كتف فى كتف تعكس أصالة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" اليوم تكلل جهود 300 ألف متطوع، شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنها تعكس أهمية العمل التطوعي للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتوظيف دور المؤسسات الأهلية في الشراكة مع الدولة لتحفيف التدخل السريع في مد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف "جمعة"، أن تلك المبادرة العظيمة تظهر أصالة وعراقة المصريين في إعلاء قيم الترابط والتكافل، لاسيَّمَا في أوقاتِ الشدائد ويجعل المصريين كتف في كتف، وإيماناً من القيادة السياسة بتوحيد الصف والجهود التنموية والاجتماعية، لإعطاء رسالة بأننا جميعًا واحد، وأن الدولة بكافة مؤسساتها وشعبها تصطف كتفًا بكتف للعبور من تحديات المرحلة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتتلائم مع المتغيرات العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تستكمل ما اتخذته الدولة من منهج خلال الفترة الماضية لتنويع أشكال تخفيف العبأ عن كاهل البسطاء وتوافر السلع الأساسية للمواطن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، سواء بانتشار معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية وإصدار حزمة قرارات لتحسين الأجور وزيادة الفئات المالية لبرنامج تكافل وكرامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تأمين الاحتياجات الغذائية مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

وأوضح "جمعة"، أن المبادرة تأتي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص، مؤكدا أن التحالف استهدفت القضاء على ازدواجية المنفعة، وتخفيف الأعباء عبر حزمة من المساعدات ليست فقط عينية ونقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أفراده وأطفالها؛ بمد التمكين الاقتصادي لضمان دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.