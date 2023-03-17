النائب علاء عابد يشيد بمبادرة "كتف في كتف" ويوجه الشكر للرئيس السيسى

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا.

وأضاف في بيان له: "المبادرة تأتي ترسيخا للتلاحم والتكاتف الكامل بين الدولة ومؤسسات العمل الأهلي التنموي وإيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقات والجهود التي تمتلكها مؤسسات العمل الأهلي كشريك فاعل وأساسي في عملية التنمية، وهو ما تُرجم لأكثر من فعل آخرها المبادرة الأكبر «كتف في كتف»، والتي اعتمدت على قواعد بيانات مدققة وموحدة لدى التحالف الوطني وأعضاء وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

يأتى ذلك فيى إطار تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية كبري احتفالا بجهود المتطوعين في مبادرة "كتف في كتف" باستاد القاهرة اليوم 17 مارس 2023 بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 60 ألف متطوع، وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 مليون كرتونه من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم من حدة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتي أدت إلى أرتفاع غير مسبوق في الأسعار.