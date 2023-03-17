انت الان تتابع خبر الذهب نحو أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1931.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1935.80 دولاراً.

وصعد الذهب نحو 3.5 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.



وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إن الذهب استفاد هذا الأسبوع من الطلب على الملاذات الآمن وضعف الدولار، مضيفا أن القرار في أوروبا برفع أسعار الفائدة أثر سلبا على الدولار مما ساهم في قوة الذهب.

وتراجع الدولار وهو في طريقه إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة هذا الأسبوع مما يجعل الذهب أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.80 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 979.07 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1434.35دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

