انت الان تتابع خبر الكمارك: ضبط مواد يشتبه كونها مخدرة في القائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أنه "بأشراف و متابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة الكمارك حسن حمود العكيلي لعمل كافة المراكز الكمركية، تم ضبط (١٥١،٣٠٠) مائة و واحد و خمسون كغم و ثلاثمائة غم من الباودر يشتبه بانها مادة مخدرة في مركز كمرك القائم الحدودي وقد ارسلت المادة الى الفحص بقرار من قاضي التحقيق المختص".وأشار البيان إلى أنه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع مفرزة الـ k9 وبأسناد من شرطة الكمارك ووفق قانون الكمارك النافذ".