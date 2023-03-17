شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طلب مناقشة أمام مجلس النواب الأحد لتحديد موعد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى موعد مناقشة 25 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1-طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة الخضروات والفاكهة وتصديرها للسوق الأوروبي

2-طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج

3-طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المدارس لتقليل كثافة الفصول وتطوير المناهج

4- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التكاملية

5-طلب مناقشة من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل كود البناء المصري المقاوم للكوارث الطبيعية، وإعادة تقييم المباني والعقارات التي أقيمت قبل قانون البناء الموحد

6- طلب مناقشة من النائب عبد الحكيم مسعود وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الحرف اليدوية.

7-طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز تكنولوجيا الأثاث لتوفير العمالة المدربة لتقديم منتج منافس للسوق العالمي

8- طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في تسويق منتجات الأثاث المحلي في الأسواق الخارجية

9- طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من ثروات الطاقة الطبيعية والثروات التعدينية

10- طلب من مناقشة من النائب محمد الصمود ى وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة التليفونات الأرضية والإنترنت

11 طلب مناقشة من النائبة إيرين سعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التصدي لظاهرة البطالة وتعويض اختفاء بعض الوظائف بسبب التحول الرقمي والتكنولوجي

12- طلب مناقشة من النائب ايرين سعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التصدي لظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم

13-طلب مناقشة من النائبة سحر العشري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الخبز حتى يصل لمستحقيه

14-طلب مناقشة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية

15-طلب مناقشة من النائبة ميرال الهريدي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتطوير مهارات العمال بما يتفق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي

16-طلب مناقشة من النائبة ميرال الهريدي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مخرجات التعليم بما يواكب احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي

17-طلب مناقشة من النائب محمد يسرى عبادة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن ترشيد نفقات الدعاية والإعلان والرعاية لشركات الاتصالات

18-طلب مناقشة من النائب محمد يسرى عبادة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت الأرضي والهوائي وإلغاء سياسة الاستهلاك العادل المقيدة لاستخدام العميل

19-طلب مناقشة من النائب محمد يسرى عبادة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن غلق بعض التطبيقات التي تجبر مستخدميها على الاطلاع على بيانات المستخدم دون إذنه ودون ضوابط قانونية

20-طلب مناقشة من النائب محمد الصمود أكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إبرام الاتفاقيات مع شركاء مصر في التنمية.

21- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توعية المجتمع بمخاطر وأضرار زواج الأقارب

22-طلب مناقشة من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن سبل مواجهة ارتفاع الأسعار

23- طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار في السوق المحلي

24-طلب مناقشة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان

25 –طلب مناقشة من النائبة غادة علي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تأسيس كيان لإعادة التأمين