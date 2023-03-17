شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يشارك بمبادرة كتف في كتف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حزب حماة الوطن فى مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى، في استاد القاهرة الدولى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة، فى احتفالية "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.