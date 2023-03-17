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"مستقبل وطن" يوزع سلع على المواطنين.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - وزع حزب مستقبل وطن، عدد من المساهمات على المواطنين تمثلت في السلع الأساسية وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفى إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين. 

 

ويذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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