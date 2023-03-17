شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بـ"عمومية للصحفيين" للتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل التصويت في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، حيث تدفقت اليوم، الجمعة، حشود الصحفيين على الجمعية العمومية، وذلك تمهيدا لعقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانونى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة اليوم، بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، لمناقشة جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء من المجلس.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.