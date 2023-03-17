شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع "حياة كريمة".. تفاصيل مشاركة اتحاد الصناعات المصرية بـ"كتف في كتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكثر من 20 ألف مساهمة مواد غذائية، كما يساهم اتحاد الصناعات المصرية بتوزيع 35 ألف كوبون سلع غذائية تُصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وكانت مؤسسة "حياة كريمة" قد أعلنت عن مشاركتها بتوزيع مليون مساهمة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف في كتف، وذلك بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلاً عن مشاركتها في إطلاق مبادرة "كتف في كتف" خلال الأسبوع الماضي بثلاث محافظات وهم (الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء).

وتأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين مساهمة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.