انت الان تتابع خبر قبيل الكلاسيكو.. برشلونة يتلقى انباء غير سارة بشأن ديمبلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يشارك ديمبلي في أي مباراة منذ ذلك الحين، وحتى الآن لم يحدد الجهاز الطبي أو اللاعب موعد محدد لعودته، بالنظر إلى سجله السيء مع الإصابات العضلية في السابق.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن "عملية تعافي ديمبلي لا تسير بالسرعة المتوقعة، كما أن شعور اللاعب نفسه ليس إيجابيًا بالكامل".



ولن يشارك ديمبلي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد، ولن يتواجد رفقة المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولية المقبلة".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "حالة اللاعب البدنية سيتم تقييمها على أساس يومي، لمعرفة موعد عودته للملاعب".

ولا يتوقع برشلونة أن يكون ديمبلي حاضرًا في مباراة إلتشي يوم 1 أبريل المقبل، وهي أول مباراة للفريق عقب التوقف الدولي.

ويبقى الهدف أن يكون ديمبلي جاهزًا لمواجهة ريال مدريد يوم 5 أبريل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو، ولكنه لن يشارك في اللقاء إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100% وعدم وجود أي مخاطرة بشأن حالته.

