شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوريش "نائب التنسيقية": "كتف فى كتف" الوجه الحقيقى لمعدن المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هي الوجه الحقيقي للمعدن الأصيل للمصريين، مؤكدا أن تاريخ المصريين على مر العصور يبرز معدن أبناء الوطن في وسط التحديات، موضحا أن الشعب يتكاتف ويتكتل في أوقات الخطر ويبدأ المستطيع تطبيق مبدأ تكافل وكرامة دون قواعد أو حسابات.

وأضاف أن مبادرة كتف في كتف، تنظيم للعمل الأهلي في مصر لضبط أداء الجمعيات الأهلية حتى يعيد ترتيب المنظومة ليتجسد معدن الشعب، مشيرا إلى أن القيادة السياسية دائما تتحدث عن تطبيق تكافل وكرامة بين المصريين، معتبرا أنها المبادرة الأكثر شمولية والتي تدخل الراحة والسعادة بوجود آلاف من المتطوعين لإحداث انفراجة كبيرة تسعد جميع المصريين، مع قرب حلول شهر رمضان.

وأشار إلى أنها قيمة مهمة تضاف لمصر في وجه التحديات والأزمات، والتي تحرص الدولة على استمرار الصمود أمامها حتي يشعر الجميع أننا في وطن آمن، مشددا أن الشعب المصري هو حجر الأساس الذي تبني عليه القيادة السياسية القدرة على مواجهة التحديات، متوقعا أننا سنرى أرقام ومشاركات كبيرة من الجميع لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح "درويش" أن الدولة وضعت أولويات مهمة والتي بدأت بالحفاظ على الدولة ودعائمها ومواجهة الإرهاب، واليوم نرى ضبط ملف العمل الأهلي بقاعدة بيانات واضحة، مؤكدا أنها تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على ضبط كافة الملفات، مشددا أن المبادرة تبعث برسالة أن الشعب قادر على التحمل والتكاتف والخوف على بعضنا للصمود أمام أي تحدي والذي لا ينكسر، قائلا "كتف في كتف ستكون منهاج حياة..ونعول على الثقة في القيادة السياسية والاصطفاف حولها.. وقدرة الشعب المصري على الصمود".