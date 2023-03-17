شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تشكر الصافى جروب لتبرعها بـ200 ألف كرتونة غذائية لمبادرة كتف في كتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت مؤسسة "حياة كريمة" بالشكر لشركة الصافي جروب علي تبرعها لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية بـ200 ألف كرتونة غذائية فى مبادرة كتف في كتف، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتوزيعها فى شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

ويذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".