شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيون يتوافدون على النقابة الفرعية بالإسكندرية للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، توافد أعضاء الجمعية العمومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة، للمشاركة فى انتخابات نقابة الصحفيين.

وقد بدأ الصحفيين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية التوافد من العاشرة صباحا للتسجيل لاكتمال الجمعية العمومية، حيث يحق لـ186 صحفيا التصويت بالإسكندرية من أعضاء الجمعية العمومية من الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

وأعلنت الجمعية العمومية مد التسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين ساعة إضافية للمرة الثانية حتى الساعة الثانية لحين الاكتمال لبدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، للانتخاب علي مقاعد الأعضاء والنقيب للنقابة العامة.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 50 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين.

يتنافس على 6 مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن".

ويحق التصويت باختيار 6 من المرشحين بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وبدأت فعاليات التسجيل لاكتمال النصاب القانوني 25 % + 1 لتبدأ فعاليات التصويت علي الانتخابات، من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، ويتم المد ساعة إضافية وفقًا لما يتم بالنقابة العامة حتى اكتمال النصاب القانوني بـ 25% لمن لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية المسددين اشتراك عام 2022.

ويذكر أنه تم تأجيل الانتخابات والتي كان من المزمع أجراؤها يوم 3 مارس الجاري الي اليوم وذلك لعدم اكتمال الجمعية العمومية.