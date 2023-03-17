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مجموعة أبناء سيناء تشارك فى مبادرة "كتف فى كتف" بتوزيع 70 ألف كرتونة بالتعاون مع حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - تشارك مجموعة أبناء سيناء في مبادرة "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في كافة محافظات الجمهورية ، وتأني هذه  المشاركة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني ومجموعة أبناء سيناء و ذلك لتوزيع ٧٠ ألف كرتونه للأسر الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

تأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية

جديرًا بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تأتي نتاجًا لإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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