شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تين هاج بعد تخطي عقبة ريال بيتيس بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التعليق عن فوز فريقه على نظيره ريال بيتيس بهدف نظيف، ضمت منافسات إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي.

ليتأهل الشياطين الحمر إلى دور الثمانية، بعد التفوق على نظيره الإسباني، فى مجموع اللقائيين ذهابا وإيابا بنتيجة 1/5.

وقال تين هاج: " سعيد بهذا التأهل، والتقدم خطوة إضافية فى الدوري الأوروبي، أتمني أن نحصد اللقب فى النهاية".

وأضاف: "بالطبع ننافس على اللقب، أتمني تحقيق ذلك، سيكون من الجيد الجمع بين كأس الرابطة والدوري الأوروبي، على الرغم من البداية الصعبة للفريق فى بداية الموسم الحالي".

وتابع:" أظن أن الفريق قد تجاوز الحاجز النفسي للهزيمة الثقيلة التى تعرض لها منذ أيام قليلة أمام ليفربول بنتيجة 0/7 فى الدوري المحلي، مشيرا إلى أن هذه الهزيمة ساعدت الفريق على التحسن أمام ريال بيتيس، وجددت من دوافع لاعبيه".

وأختتم: "أمامنا تحدي آخر هذا الموسم، وهو عدم الخروج من إطار المربع الذهبي، لضمان المشاركة فى الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل، فى جميع الأحوال الممكنة".



هاج يعلق على خصم اليونايتد القادم

وأشار هاج، إلى أنه لا يهتم كثيرًا بالفريق الذي سيقوم بمواجهته فى الأدوار القادمة، بالطبع سيكون تحدي خاصا للفريق، ولا توجد مباريات سهلة، خاصة بعدما تم تقليص عدد الفرق المشاركة فى البطولة.