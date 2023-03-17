شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ يشارك فى اجتماع جمعية أمناء للبرلمانات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتمت أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، وقد شارك المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ باجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

حيث شارك المستشار "عتمان" في الفعاليات الخاصة بمشاركة المواطنين في عمل البرلمانات؛ واللامساواة الجنسانية في البرلمانات؛ وتغير المناخ، وإنشاء دليل لأفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية؛ و كذا مكافحة التعصب وتعزيز التعايش السلمى .

وأشار "عتمان" في مداخلته حول موضوع مواجهة البرلمانات لتحدى تغير المناخ إلى أن مجلس الشيوخ المصري قد عقد جلستى مناقشة عامة حول استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والمكاسب المتحققة، مضيفًا أن المجلس في الوقت الراهن من خلال لجانه النوعية المتخصصة يقوم بإجراء دراسة برلمانية حول " سوق الكربون - ضريبة الكربون ".