شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

تعرف على جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص منافسات الجولة الـ 25 من البريميرليج، وذلك يأتي فيما يلي..

الجمعة 17 مارس

- نوتنجهام فورست × نيوكاسل يونايتد

العاشرة بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

السبت 18 مارس

- برينتفورد × ليستر سيتي

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

- ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

- أستون فيلا × بورنموث

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

- وولفرهامبتون × ليدز يونايتد

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

الأحد 19 مارس

آرسنال × كريستال بالاس

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة

السادسة بتوقيت أبو ظبي.



تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث مجريات الدوري الإنجليزي في نسخته الجارية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.