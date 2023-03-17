شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من اليونايتد ل بيلنجهام يهدد من إنتقاله إلى مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة talk sport البريطانية، أن اليونايتد قد دخل سباق التعاقد مع جود بيانهجهام، نجم وسط بورسيا دورتمند الألماني، يأتي ذلك فى ظل إهتمام ريال مدريد وليفربول الكبير بالتعاقد مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن اليونايتد مستعد لدفع 120 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحه، فى الوقت الذي لم تتخطي فيه عرضي ليفربول والريال حاجز ال100 مليون يورو.

هذا وأصبح اليونايتد قريبا للغاية من التعاقد مع اللاعب، بسبب قدرة الفريق المادية الكبيرة، مما قد يساعد كثيرًا فى إتمام هذا الإنتقال.



موقف دورتمند من رحيل اللاعب

وفى هذا الإطار، أصبح من المؤكد بصورة كبيرة رحيل بيلنجهام عن صفوف بورسيا دورتمند فى الصيف، حيث أن الفريق الألماني من المتوقع أنه لن يتمكن الحفاظ على نجمه الشاب فى الموسم المقبل، فى ظل العروض القوية المقدمة للاعب.



موقف اللاعب من عرض اليونايتد

ومن جانبه، يفضل بيلنجهام إنتظار مسئولي ريال مدريد من أجل التحرك ورفع المقابل المادي، فيما خلاف ذلك فسيوافق اللاعب على الإنتقال للدوري الإنجليزي، والتخلي عن حلمه فى الإنتقال إلى النادي الملكي.