شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: "كتف في كتف" تتكامل مع مثلث التنمية لتخفيف الأعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انطلاق مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هى تكامل بين مثلث التنمية (الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني )، معتبرا أن تكامل هذ المثلث هو تعبير عن قوة و صلابة الدولة لمواجهة أزمة اقتصادية هى الاصعب من عشرات السنوات، وذلك لتخفيف حدة أعباء الموجة التضخمية العالمية على الفئات الأكثر احتياجا وتنويع أوجه الدعم المقدمة لهم لتمكين الأسر من سد احتياجاتها الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأضاف أن هذه الجهود ظهرت في تبكير موعد معارض أهلا رمضان وحزمة تحسين الدخل التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الأخيرة، وشملت زيادة المعاشات وزيادة الفئات المالية لـ"تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وغيرها من الإجراءات، معتبرا أن ذلك يبلور الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلى في توسيع دائرة الاستفادة بقاعدة بيانات منتظمة.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم نموذجا للعمل الجماعي داخل مصر، بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من خلال توزيع مبادرة كتف في كتف لاكثر من 4.5 مليون كرتونة، والتى تأتي استكمالا للعديد من المبادرات التى ستستمر وتيرتها الفترة القادمة، والتي استهدفت الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات مصر كافة، متضمنة المحافظات الحدودية التي كان لها نصيب كبير من فاعليات المبادرة، وهو ما يساهم في زيادة عدد المستحقين لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأولى بالرعاية وطمأنتهم بتأمين احتياجاتهم الغذائية مع مطلع الشهر الكريم، وهذا ما يؤكد أن الشعب المصري يزداد صلابته وتكاتفه وقت الأزمات.