شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا وإعفاءات يمنحها القانون لمشروعات ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، مع تقديم التيسيرات لها.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 25 لتقضي بأن تعفي مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وحسب الفقرة الثانية من المادة القانونية، تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا في المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.

وعرف القانون سالف الذكر، "مشروعات ريادة الأعمال" بأنها تلك المشروعات التي لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال ، والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.