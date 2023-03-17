شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينشئ مركزا قوميا لإدارة المجال الجوى.. تعرف على أهدافه وأهميته والان مع تفاصيل الخبر
فما هي أهداف هذا المركز وأهميته:
1 - يهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية.
2 - يعمل علي تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية).
3- يهدف إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة.
يشار إلي أن القانون سالف الذكر، أكد علي أن أموال المركز أموال عامة ، ومنح المركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.