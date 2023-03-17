شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينشئ مركزا قوميا لإدارة المجال الجوى.. تعرف على أهدافه وأهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ القانون الصادر برقم 25 لسنة 2022 هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

فما هي أهداف هذا المركز وأهميته:

1 - يهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية.

2 - يعمل علي تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية).

3- يهدف إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة.

يشار إلي أن القانون سالف الذكر، أكد علي أن أموال المركز أموال عامة ، ومنح المركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.