اخبار العالم

نبأ سار لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نبأ سار لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450585-638146298761185378.jpg

2023-03-17 | 07:01

نبأ سار لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو

153 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

عاد لاعب الوسط بيدري، للتدرب مع رغم أنه لم يكمل جلسة المران مع بقية لاعبي الفريق الكتالوني.

ومن المرجح عودة بيدري للملاعب، وأن يكون جاهزا تحت قيادة مدربه تشافي بحلول مواجهة الكلاسيكو في الليجا أمام ، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وأصيب بيدري خلال مواجهة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد .


وأفاد التقرير الطبي إلى إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيمن، تعافى منه، لكن مشاركته في الكلاسيكو تبقى محل شك.

وسيخوض البارسا، مرانين آخرين قبل المباراة المرتقبة، وخلالهما سيتم التركيز على مدى تحسن حالة بيدري.

وبعودة بيدري، سيكون عثمان ديمبلي هو الوحيد الغائب عن تشكيلة البارسا في الكلاسيكو، بعد تعافى روبرت ليفاندوفسكي وعودته للعب في سان ماميس ضد أتلتيك بيلباو.

ويتفوق برشلونة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف وحامل اللقب.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا