انت الان تتابع خبر النفط يعاود الارتفاع في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 75.51 دولار للبرميل. وكانت قد أنهت أمس الخميس سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام وسجلت ارتفاعا 1.4 بالمئة عند التسوية.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل أمس ارتفاعا 1.1 بالمئة عند الإغلاق.وسجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر عند نحو 10 بالمئة. وتراجع النفط وأصول عالمية أخرى هذا الأسبوع بينما دفع انهيار بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر الحكومتين الأمريكية والسويسرية إلى السعي لدعم السيولة لدى البنوك.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، مما قد يجعل الأسعار جاذبة بما يكفي للحكومة الأميركية لتبدأ إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي، والذي بلغ مستويات منخفضة قياسية.