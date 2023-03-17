شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهة بين قوتين نوويتين في 40 ثانية.. البنتاجون يدعم روايته بـ "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 3 أيام من حادث تحطم طائرة مسيرة أمريكية في البحر الأسود، قدمت الولايات المتحدة دليلا يعزز روايتها حول الواقعة.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقطع فيديو يوم الخميس قالت إنه يقدم دليلا على أن مقاتلة روسية أتلفت مروحة طائرة استطلاع أمريكية مسيرة وتسببت في تحطمها، على الرغم من نفي روسيا ذلك.

الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 40 ثانية وصورته الطائرة المسيرة إم.كيو-9 ريبر أثناء مهمة استطلاع عادية في المجال الجوي الدولي قبل 3 أيام بالقرب من شبه جزيرة القرم، يظهر طائرتين روسيتين من طراز سوخوي-27 تنقضان على الطائرة المسيرة وتطلقان وقودا عليها.

وبعد مناورة قريبة أخرى للطائرتين، ينقطع البث ثم يستأنف مع لقطات لمروحة الطائرة المسيرة التالفة، على ما أظهر الفيديو الذي نشره البنتاجون.

واتهم مسؤولون أمريكيون الطائرتين الروسيتين بالتصرف بطريقة غير آمنة. ونفت روسيا وقوع أي تصادم وقالت إن الطائرة المسيرة سقطت بعد إجراء "مناورات حادة" بعد أن حلقت "بشكل استفزازي" بالقرب من المجال الجوي الروسي.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة عقب الحادث بالمشاركة بشكل مباشر في حرب أوكرانيا، وهو أمر تبذل الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتجنبه خوفا من تفاقم التوتر بين القوتين النوويتين.

وقال البنتاجون إن لديه مؤشرات على أن روسيا تحاول انتشال حطام الطائرة المسيرة، لكنه استبعد نجاحها في ذلك بالنظر إلى سقوطها في مياه عميقة جدا.

والأربعاء الماضي اعترفت موسكو بالفعل بصعوبة الوصول لحطام الطائرة الأمريكية المسيرة، فيما أكدت واشنطن من جانبها أن الطائرة المسيرة لم تعد تحمل أي معلومات استخباراتية قيمة.

والخميس، يعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى احتواء الأزمة مؤكدة أن موسكو لا تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة بعد حادثة الطائرة المسيرة.

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو، في تعليق على الحادثة: "نعتقد أنه من المهم الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة".

ويأتي هذا التطور فيما كشف مسؤولون أمريكيون أن البنتاجون يدرس تقييم رحلاته بالبحر الأسود تجنبًا للتصعيد مع روسيا.

وقالوا في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إن البنتاجون يبحث طرقًا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في القرم، ويدرس الاعتماد على الأقمار الصناعية لجمع المعلومات بالبحر الأسود.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، قد أكد في بيان الأربعاء أن "النشاط غير المقبول للجيش الأمريكي بالقرب من حدودنا يثير القلق"، متهما واشنطن باستخدام طائرات مسيرة "لجمع المعلومات الاستخباراتية التي يستخدمها نظام كييف فيما بعد لضرب قواتنا المسلحة وأراضينا".

وأضاف: "دعونا نطرح سؤالا: إذا ظهرت، على سبيل المثال، طائرة مسيرة بالقرب من نيويورك أو سان فرانسيسكو، كيف سيكون رد فعل القوات الجوية والبحرية الأمريكية؟". ودعا واشنطن إلى "الكف عن القيام بطلعات جوية قرب الحدود الروسية".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن على موسكو توخي المزيد من الحذر في المجال الجوي الدولي.