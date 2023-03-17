شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسلحة الدوارة.. صفقة في السويد تمهد طريق أسلحة بريطانية لكييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في إجراء معتاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مهدت صفقة في السويد طريق أسلحة بريطانية إلى كييف.

وأعلنت السويد الخميس عن صفقة لبيع نظامها من سلاح المدفعية الذاتية الحركة "آرتشر" إلى بريطانيا، ما يتيح للندن منح نظام المدفعية الأقدم "آي أس 90" الذي تملكه إلى أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إن بريطانيا ستشتري 14 وحدة من مدفعية "آرتشر".

وكانت ستوكهولم قد أفادت في يناير/ كانون الثاني أنها سترسل نظام "آرتشر" مباشرة إلى أوكرانيا دون تحديد العدد، لكنها أكدت الخميس إرسالها ثماني وحدات.

ونظام "آرتشر" الذي تطوره السويد هو مدفع هاوتزر آلي بالكامل مثبت على مركبة مدرعة صالحة لكل الطرق ويتم تشغيله عن بعد بتقنيات متطورة ويتميز بنظام تلقيم تلقائي.

وأضاف وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن "نظام مدفعية مثل آرتشر، إلى جانب العربات المدرعة والدبابات، يزيد من القدرة الدفاعية لأوكرانيا ويمكنها من استعادة أراضيها".

وذكرت بريطانيا أن وحدات "آرتشر" ال14 التي ستشتريها من السويد ستكون "بديلا مؤقتا ل32 وحدة من نظام آي أس 90 سيتم منحها للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولفتت الحكومة السويدية إلى أنها خصصت حتى الآن دعما عسكريا بقيمة 16،9 مليار كرون (1،6 مليار دولار) لأوكرانيا.

وانضمت السويد في فبراير/ شباط الناضي إلى مجموعة الدول الغربية التي تعهدت تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من خلال وعود بمنح كييف نحو 10 دبابات ليوبارد 2 بالإضافة إلى نظامي "أيريس تي" و"هوك" المضادين للطائرات.

ويعد سلاح المدفعية الذاتية الحركة "آرتشر" من أفضل أنظمة هاوتزر المدفعية، التي حققت مؤخرا رواجا كونها بديلا أقل كلفة من الأنظمة التقليدية.

وتسلم الجيش السويدي الجيل الجديد من مدافع "هاوتزر" التي أطلق عليها اسم آرتشر في عام 2013.

ويتمير النظام السويدي بقدرته على التلقيم التلقائي السريع، يبلغ أقصى مدى لإطلاق النيران 30 كم للقذيفة العادية، و40 كم للقذيفة التي تدعمها صواريخ.

كما يطلق آرتشر قذائف بعيدة المدى موجهة من طراز "إكسكاليبور "بأقصى مدى 60 كم.

وكما تتوافق مع مقذوفات "بونس دقيقة التوجيه.

ومع إضافتها إلى شاحنة سداسية الدفع تمتلك المنظومة السويدية قدرة على المناورة والعمل في مختلف الساحات.