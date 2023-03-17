شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: الزميل أحمد فايز فى منزله وسط اسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح لمنصب نقيب الصحفيين الافراج عن الزميل أحمد فايز ووصوله الى منزله الان وسط اسرته

وقال ميري في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على "الفيسبوك" :"الحمد الله..الزميل أحمد فايز في منزله وسط اسرته"

كان الكاتب الصحفى خالد ميري قد أعلن في وقت سابق عن، إخلاء سبيل الصحفى أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ خلال ساعات.

وكتب ميرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله.. نجحت جهودنا بحمد الله فى الحصول على قرار بالإفراج عن الزميل أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ، حيث سيتم إخلاء سبيله خلال ساعات. وبإذن الله ستتواصل الجهود لإخلاء سبيل باقي الزملاء المحبوسين احتياطيًا حتى يتم إغلاق هذا الملف".