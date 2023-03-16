10 قتلى في تبادل النيران بين الجيش الباكستاني وطالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤولون باكستانيون أمس مقتل طفلين وثمانية مسلحين على الأقل في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية في تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية وطالبان. وقال بيان للجيش «إن القوات شنت غارة على مخبأ مشتبه به لمسلحي طالبان في جنوب وزيرستان، وهي منطقة على الحدود الأفغانية كانت منذ فترة طويلة قاعدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة»، وأضاف «إن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين»، وكثف الجيش الباكستاني عملياته في المنطقة المضطربة بعد أن قتل مهاجما انتحاريا من طالبان 84 شخصا على الأقل معظمهم من ضباط الشرطة في مسجد داخل مقر الشرطة في مدينة بيشاور.

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