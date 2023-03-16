ميلوني تحذر الأوروبيين من عواقب مقلقة بشأن تونس

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وقالت ميلوني، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن حكومة بلادها ستطالب في الأسابيع المقبلة «بردود فورية» على المستوى الأوروبي «لدعم دول شمال أفريقيا وعلى رأسها تونس»، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية. وأضافت ميلوني، في معرض حديثها في البرلمان عن أزمة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلادها الجنوبية، «تونس تواجه أزمة عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لإيطاليا وليس فقط إيطاليا».
وتأتي تصريحات ميلوني قبل أيام من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، المقرر الاثنين المقبل، لبحث الوضع في تونس، حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وتعهدت إيطاليا التي تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تونس، بأكثر من 900 شركة وبطاقة تشغيلية عالية، بحشد الدعم الأوروبي لتقديم مساعدات عاجلة إلى تونس، بهدف مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس، «الشيء الأساس هو منع الانهيار المالي لتونس».
تونس والهجرة
- 12,083 عبروا نحو إيطاليا من بداية العام
- 1360 مهاجرا في الفترة نفسها عام 2022
- 900 شركة إيطالية تستثمر في تونس
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