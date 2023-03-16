شكرا لقرائتكم خبر أبوغزالة: تعزيز جودة التعليم أولوية عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، أن ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية للجامعة العربية. وأوضحت السفيرة أبو غزالة في بيان لها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام ويتخذ هذا العام شعار «الحق في تعليم ذي جودة» أن الجامعة ستواصل إيلاء الأولوية لمجال التعليم في مختلف مستوياته إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف صنوان لا يفترقان، منوهة بأن الجامعة تولي الاهتمام اللازم للتربية على حقوق الإنسان والذي تجسد من خلال إطلاق «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان».

كانت هذه تفاصيل خبر أبوغزالة: تعزيز جودة التعليم أولوية عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.