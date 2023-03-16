الجزائر: سنقطع كل يد تمتد إلى أرضنا الطاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، تحذيرا شديد اللهجة لمن سماهم بـ «أعداء الشعوب وعملائهم المتربصين بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية» للجزائر.

وأشاد في كلمة له بمناسبة زيارة عمل وتفتيش تقوده إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، جنوبي الجزائر بالحركية النشطة التي تعرفها على كل المستويات والأصعدة، والتي تجلت معالمها من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجادة المقررة، ومساعي تعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة، وإعادة هيبة الدولة إلى جانب استعادة بريق الجزائر دوليا.

وقال، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني «الجزائر تعتبر أيضا شريكا موثوقا، يحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول، بحكم احترامها للشرعية الدولية ومواقفها الرصينة والمتوازنة تجاه مختلف النزاعات والتجاذبات الحاصلة في العالم».

وتابع «ويبدو أن هذه الحركية الإيجابية التي تعرفها بلادنا لم تعجب أعداء الشعوب وعملاءهم، وجعلتهم يفقدون صوابهم، إذ راحوا يستنفرون أبواقهم الإعلامية وبعض الأقلام المأجورة، بهدف الإضرار بسمعة الجزائر، والتهجم على مؤسساتها والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية، بل تعدت هذه المهاترات حدا لا يمكن السكوت عنه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية، التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار».

وختم بالقول «ليعلم هؤلاء المتربصون أن الشعب الجزائري الأبي، الملتحم روحا وجسدا، مع جيشه وقواته الأمنية، الواعي بمن يقف وراء هذه المؤامرات الدنيئة، وسيتمكن من إحباط المخططات وإفشال مراميها.