3 قضايا تشغل السودان قبل تطبيق الاتفاق السياسي

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وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد يوسف، في تصريح «إن الاجتماع ناقش سير العملية السياسية، وما انقضى منها» ، لافتا إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة تمثلت في إكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين، وهما قضية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها، قبل حلول شهر رمضان خلال الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف «إن الاجتماع قرر أن تقوم الآلية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى غير الموقعة المتفق عليها من أجل الشروع فورا في صياغة مشروع الاتفاق النهائي، وأن تعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني للانتهاء من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن».
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية «إن اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مدار الساعة من أجل الإسراع في إكمال ما تبقي من خطوات».
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