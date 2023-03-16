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اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختفى نحو 2.5 طن من خام اليورانيوم من موقع تخزين في ليبيا.

وأكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت متأخر من أمس الأول أن مفتشي الوكالة اكتشفوا هذا الأسبوع أن المادة الخام، المخزنة في 10 براميل، لم تعد موجودة في موقعها. وأضاف المتحدث في فيينا «سوف تجري الوكالة مزيدا من الأنشطة لتوضيح ملابسات اختفاء المواد الخام النووية وموقعها الحالي».

وكانت ليبيا قد تخلت عام 2003 عن برنامجها السري لتطوير الأسلحة النووية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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