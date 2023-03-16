اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختفى نحو 2.5 طن من خام اليورانيوم من موقع تخزين في ليبيا.

وأكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت متأخر من أمس الأول أن مفتشي الوكالة اكتشفوا هذا الأسبوع أن المادة الخام، المخزنة في 10 براميل، لم تعد موجودة في موقعها. وأضاف المتحدث في فيينا «سوف تجري الوكالة مزيدا من الأنشطة لتوضيح ملابسات اختفاء المواد الخام النووية وموقعها الحالي».

وكانت ليبيا قد تخلت عام 2003 عن برنامجها السري لتطوير الأسلحة النووية.