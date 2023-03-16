شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: كتف في كتف تعبير عن الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت ورقة بحثية للباحثة نسرين الشرقاوى صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات توقيت إعلان مبادرة "كتف في كتف" واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

ولفتت أنه جاء مسمى "كتف في كتف" من خلال الشعور بالمسؤولية من كافة المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض: إذ أن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني، متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص لتقديم أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقافًا بجميع محافظات الجمهورية. وللتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني دائمًا دور إيجابي في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من أجل التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتنطلق احتفالية مبادرة "كتف في كتف" والتي تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع.

وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.