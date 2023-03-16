شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان: كتف في كتف تمثل طوق النجاة للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد أعضاء بمجلس النواب، أن مبادرة كتف في كتف تمثل طوق النجاة لبعض الفئات الأكثر احتياجا، وتحميهم وتخفف من الأعباء المباشرة عليهم، وتضمن لهم حاجتهم من المواد الغذائية في رسالة واضحة لا شك فيها، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على بث الطمأنينة في نفوس مواطنيها، وأنها لن تترك المصري ينفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأشاروا إلى أن المبادرة تأتي لتكلل عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي خلال الفترة الماضية، والذي كان النواة الجادة لتكامل رؤية 2030، مشددا أن توقيت المبادرة يعد عاملا هاما حيث جاءت بتوقيت يعانى فيه العديد من الشعب من غلاء الأسعار نتيجة التداعيات العالمية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء التي تهدد المجتمع الدولي بأكمله.

وأوضحوا، أن إطلاق أكبر مبادرة في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية يعد نموذجا إيجابيا لتكامل كل مؤسسات المجتمع المدني في توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا، معقبا:" المبادرة تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا.