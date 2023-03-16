شكرا لقرائتكم خبر عن "كتف في كتف".. شاهد كيف يجوب 50 ألف متطوع المحافظات لإسعاد 20 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق احتفالية مبادرة “كتف في كتف” والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهى مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

ورصد فيديو متطوعو مبادرة كتف فى كتف، يجوبوا 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا والتأكيد على أن المصريين "كتف فى كتف" حتى عبور المرحلة الراهنة وتجاوزها، وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستهدف توزيع 5 ملايين كرتونة غذائية، يستفيد منها ما يقرب من 20 مليون مواطن.