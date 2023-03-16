شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: "كتف فى كتف" ترجمة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وإدخال الفرحة قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع القومى بمجلس النواب، إن مبادرة "كتف فى كتف" جاءت تعزيزًا لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التى تضرب دول العالم، لأن المبادرة اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية للمواطنين، وكذلك توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجا لإدخال الفرحة عليهم قبل شهر رمضان الكريم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن مبادرة كتف فى كتف دليل على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسه التحالف الوطنى للعمل الأهلى والمواطنين، والذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، والذي يعد استثمارًا ناجحًا لجهود المجتمع المدني، وإعادة توظيف لدوره، وترسيخ لفعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية التي تقودها مصر.

وأشاد النائب أحمد إسماعيل بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مؤكدا أن تخطيط التحالف لتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، بمبادرة "كتف فى كتف" للأماكن الأكثر فقرا والأسر الأولى بالرعاية وذلك بمشاركة المتطوعين، تعتبر المبادرة الأكبر من نوعها، لما يميزها من انتشار على مستوى كافة المحافظات وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وهو ما يعبر عن نجاح كبير وواسع للمبادرة وخاصة أنها تدار بشكل احترافى وحرص كبير على وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غداً الجمعه الموافق 17 مارس احتفالية جماهيرية كبري يشارك بها أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في إحتفالية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف ويشارك بها كافة مؤسساته والتي بلغت 33 كيان تنموي يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وجدير بالذكر أن مبادرة"كتف في كتف" تأتي نتاجاً لإيمان الرئيس السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسي فى التنمية، الأمر الذي بات جلياً بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولاً لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".