شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت مليونى جنيه.. تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتى تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.

وتنص المادة 9 على:

يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

- الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.